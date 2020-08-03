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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Sorununu çöz gel!

Sorununu çöz gel!

'den olaylı bir şekilde ayrılan henüz bir takımla anlaşabilmiş değil. Alman ekiplerinden 04 ve 'in kadrosuna katmak istediği yıldız isim için yerel basında Kruse'nin Fenerbahçe ile olan durumunu çözmesi için 'a kadar süre verildiği yazıldı.

için 04 ve devreye girdi. Ancak iki kulüp de tedirgin. Bremen yerel basını, Bremen'in Kruse'ye 'a kadar ile olan durumunu çözmesi ve kesin kararını iletmesi yönünde görüş bildirdiğini yazdı. Schalke'nin ise Kruse'ye bir teklif yaptığı belirtilirken, 32 yaşındaki oyuncunun maaş beklentisine göre hareket edeceği ifade edildi. Kruse'nin 'ya başvurup geçici lisans almaya çalışacağı bildirildi.

  1. 3.8.2020
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