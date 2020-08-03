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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Nuri Şahin'in ilk tercihi Dortmund!

'in ilk tercihi Dortmund!

Nuri Şahin'in ilk tercihi Dortmund!

İsmi Süper Lig ekipleri ile de anılan 31 yaşındaki milli futbolcu 'in önceliğinin olduğu öğrenildi. Öte yandan başarılı oyuncunun 2-3 sezon sonra antrenörlüğe geçiş yapmak istediği de gelen bilgiler arasında. İşte detaylar...

Werder Bremen ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan , 'un CEO'su Hans-Joachim Watzke ile görüştü. Alman basını, 31 yaşındaki Türk yıldızın eski kulübüne dönmek istediğini yazdı. Nuri'nin 2-3 sezon daha oynayıp, antrenörlüğe geçiş yapmak istediği ifade edildi. Milli yıldıza, 'nin de teklif yaptığı belirtilmişti.

  1. 3.8.2020
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