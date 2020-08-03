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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Kokoskov yola çıktı

Kokoskov yola çıktı

’da Obradovic ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına gelen yeni başantrenör ’den ayrıldı. Kings’ten Sırp hocaya başarı dileği geldi.

'nun yeni başantrenörü , sezon öncesi hazırlıklarına katılmak amacıyla 'den ayrıldı. NBA ekibi 'te asistan koç olan Kokoskov'a başantrenör Luke Walton başarı diledi. "Kokoskov, teknik ekibimizin değerli bir üyesi oldu ve Orlando'dan ayrılmasına rağmen oyuncularımıza yol göstermedeki doğal kabiliyeti, takımımıza ilham vermeye devam edecek" diyen Walton, "Sacramento ailesi olarak ona başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı. Kanarya, Kokoskov yönetiminde ilk idmanını 7 Ağustos'ta Ülker Salonu'nda gerçekleştirecek.

  1. 3.8.2020
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