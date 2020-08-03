Kokoskov yola çıktı

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Igor Kokoskov, sezon öncesi hazırlıklarına katılmak amacıyla ABD'den ayrıldı. NBA ekibi Sacramento Kings'te asistan koç olan Kokoskov'a başantrenör Luke Walton başarı diledi. "Kokoskov, teknik ekibimizin değerli bir üyesi oldu ve Orlando'dan ayrılmasına rağmen oyuncularımıza yol göstermedeki doğal kabiliyeti, takımımıza ilham vermeye devam edecek" diyen Walton, "Sacramento ailesi olarak ona başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı. Kanarya, Kokoskov yönetiminde ilk idmanını 7 Ağustos'ta Ülker Salonu'nda gerçekleştirecek.