Kokoskov yola çıktı
Fenerbahçe Beko’da Obradovic ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına gelen yeni başantrenör Igor Kokoskov ABD’den ayrıldı. Kings’ten Sırp hocaya başarı dileği geldi.
Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Igor Kokoskov, sezon öncesi hazırlıklarına katılmak amacıyla ABD'den ayrıldı. NBA ekibi Sacramento Kings'te asistan koç olan Kokoskov'a başantrenör Luke Walton başarı diledi. "Kokoskov, teknik ekibimizin değerli bir üyesi oldu ve Orlando'dan ayrılmasına rağmen oyuncularımıza yol göstermedeki doğal kabiliyeti, takımımıza ilham vermeye devam edecek" diyen Walton, "Sacramento ailesi olarak ona başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı. Kanarya, Kokoskov yönetiminde ilk idmanını 7 Ağustos'ta Ülker Salonu'nda gerçekleştirecek.
- 3.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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