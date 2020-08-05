Fenerbahçe'den taraftarı heyecanlandıran paylaşım! Transfer...
Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında hummalı bir çalışma yürüten Fenerbahçe yönetimi anlaşma sağlanan isimleri resmen açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transfer tarihi verdi. İşte o paylaşım...
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Teknik direktör Erol Bulut ile 2 yıllık anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerde gözler tamamen transfere çevrildi. Taraftarın da gözü kulağı takıma yeni katılacak isimlerde. Birçok isimle temaslarını sürdüren ve prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe yönetiminin resmi açıklamaları üst üste yapması bekleniyor. Sarı-lacivertli takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transfer tarihi verdi ve taraftarı heyecanlandırdı.
İşte o paylaşım...
- 05.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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