Fenerbahçe'den taraftarı heyecanlandıran paylaşım! Transfer... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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'den taraftarı heyecanlandıran paylaşım! ...

Fenerbahçe'den taraftarı heyecanlandıran paylaşım! Transfer...

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında hummalı bir çalışma yürüten yönetimi anlaşma sağlanan isimleri resmen açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tarihi verdi. İşte o paylaşım...

ekiplerinden 'de hareketliliği yaşanıyor. Teknik direktör Erol Bulut ile 2 yıllık anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerde gözler tamamen transfere çevrildi. Taraftarın da gözü kulağı takıma yeni katılacak isimlerde. Birçok isimle temaslarını sürdüren ve prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe yönetiminin resmi açıklamaları üst üste yapması bekleniyor. Sarı-lacivertli takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transfer tarihi verdi ve taraftarı heyecanlandırdı.

İşte o paylaşım...

  1. 05.08.2020
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