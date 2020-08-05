Fenerbahçe'den taraftarı heyecanlandıran paylaşım! Transfer...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Teknik direktör Erol Bulut ile 2 yıllık anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerde gözler tamamen transfere çevrildi. Taraftarın da gözü kulağı takıma yeni katılacak isimlerde. Birçok isimle temaslarını sürdüren ve prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe yönetiminin resmi açıklamaları üst üste yapması bekleniyor. Sarı-lacivertli takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transfer tarihi verdi ve taraftarı heyecanlandırdı.

İşte o paylaşım...