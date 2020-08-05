F.Bahçe, TFF'nin açıkladığı harcama limitlerinin ardından sert bir açıklama ile kendileri için belirlenen rakama itiraz etti. "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bildirilen ve futbol gerçekleriyle bağdaşmayan takım harcama limitleri, asla kabul edilemez ve uygulanamaz düzeydedir" denilen açıklamada kulübün zarar görmemesi için her türlü mücadelenin verileceği bildirildi. Sarı-lacivertli kulüp karar için şu ifadeleri kullandı:

Kulübümüz ve camiamız, içerisinde bulunduğumuz transfer döneminde bu kabul edilemez saçmalığa karşı her türlü hak arayış mücadelesini sonuna kadar verecektir. Harcama limitleri uygulamasına ilişkin başından beri "kervan yolda dizilir" mantığı ile hareket edilmemesini, uygulanabilir, sürdürülebilir bir talimata ihtiyaç olduğunu ve mevcut haliyle Türk futbolunun adil rekabet ortamından uzaklaşacağını ifade etmiş; harcama limitlerinin gerçekçi bir yaklaşımdan uzak ve sürdürülemez olduğunu vurgulamıştık. Bugün geldiğimiz nokta ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir.

HİÇ OLUMLU DEĞIL

Uygulamaya başlandığı ilk günden beri kurgusunun yanlış tasarlanmış olduğuna dikkat çektiğimiz bu talimat, mevcut hükümlere göre hesaplanmış olsaydı limitimizin (eksi) - 436 Milyon TL olması gerekirdi. Eksi yüz milyonlarca liralık harcama limiti hesabı da talimatın ne kadar yanlış dizayn edildiğini tartışmasız olarak ortaya koymaktadır. Bu hesaplama manevraları, kulübümüz adına olumlu bir tablo oluşturmamakla beraber; bu adımların tamamen talimatın gerçek dışı hesaplama yöntemlerini gizlemeye yönelik olduğu intibasını uyandırmaktadır. 2020/21 sezonunda hali hazırda sözleşmesi devam eden oyuncularımızın yükümlülükleri kulübümüz için açıklanan 154 milyon TL (18.8 Milyon Euro) limitin çok üzerindedir. Bu durum, yeni sezonda da kulübümüzün transfer yapmasına engel olmaya çalışılacağı, hiç yeni transfer yapmadığımız durumda dahi kulübümüzün 3 puanının silineceği ve buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanacağı anlamını taşımaktadır.

EN BAŞINDAN YANLIŞ

Bununla beraber yönetim kurulumuz göreve geldiği günden bu yana finansal durumunu düzeltmek adına birçok adım atmıştır. Takım harcama limitlerine dahil olan kalemlerde 2017-2018 sezonunda 92 Milyon Euro'luk harcamayı bir sonraki sezon 82 Milyon Euro'ya geçtiğimiz sezon ise 64 Milyon Euro seviyelerine indirmiş olup, %30'luk bir tasarruf sağlamıştır. Ancak açıklanan limitler doğrultusunda bugün bizden beklenen 64 Milyon Euro'dan 18.8 Milyon euro seviyesine inmemizdir. Buna hangi açıdan bakarsanız bakın, futbolun gerçeklerinden çok uzak olduğu aşikardır. BIR kez daha üstüne basa basa vurgulamak isteriz ki; kurgusu en başından yanlış tasarlanmış, haksız rekabete sebebiyet veren ve 2019/20 sezonunda kulübümüze ciddi şekilde zarar veren bu talimatın, bir kez daha önümüzü kesmemesi için camia olarak gereken her türlü mücadeleyi her ortamda sonuna kadar vereceğiz.