Nuri Şahin'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray ve Fenerbahçe derken...
İsmi Süper Lig devleri Galatasaray ile Fenerbahçe'yle anılan milli yıldız Nuri Şahin'in eski takımı Borussia Dortmund'da 2-3 yıl daha forma giymek ve sonrasında antrenörlük kariyerine geçiş yapmak istediği ortaya çıktı.
Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu Nuri Şahin, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'a geri dönmek istiyor.
Alman basının haberine göre; Nuri Şahin, Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke ile bir görüşme gerçekleştirdi. Werder Bremen ile olan sözleşmesi sona eren Nuri'nin, Watzke ile olan görüşmesinden herhangi bir detay verilmedi ancak bu görüşmenin transferle ilgili olabileceği vurgulandı.
İsmi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Nuri Şahin'in 2-3 sezon boyunca futbol oynamak istediği ve ardından antrenörlük hayatına başlamak istediği bilgisi verildi.
DORTMUND'A DÖNMEK İSTİYOR
Nuri Şahin'in kariyerinin sonuna doğru Dortmund'a dönmek istediği ve futbolu da burada bırakarak antrenörlük hayatına geçiş yapmak istediği belirtildi.
Nuri Şahin, daha önce yaptığı açıklamada, "Kesinlikle antrenör olmak istiyorum. Şimdiden bunun için hazırlanıyorum" demişti.
- 02.08.2020
- Güncelleme: 02.08.2020 21:16
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