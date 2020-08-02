Nuri Şahin'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray ve Fenerbahçe derken... - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2020, Pazar
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'den flaş transfer hamlesi! ve derken...

Nuri Şahin'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray ve Fenerbahçe derken...

İsmi Süper Lig devleri ile 'yle anılan milli yıldız 'in eski takımı 'da 2-3 yıl daha forma giymek ve sonrasında antrenörlük kariyerine geçiş yapmak istediği ortaya çıktı.

Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu , Bundesliga ekiplerinden 'a geri dönmek istiyor.

Alman basının haberine göre; Nuri Şahin, Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke ile bir görüşme gerçekleştirdi. ile olan sözleşmesi sona eren Nuri'nin, Watzke ile olan görüşmesinden herhangi bir detay verilmedi ancak bu görüşmenin transferle ilgili olabileceği vurgulandı.

İsmi ve ile anılan Nuri Şahin'in 2-3 sezon boyunca oynamak istediği ve ardından antrenörlük hayatına başlamak istediği bilgisi verildi.

DORTMUND'A DÖNMEK İSTİYOR

Nuri Şahin'in kariyerinin sonuna doğru Dortmund'a dönmek istediği ve futbolu da burada bırakarak antrenörlük hayatına geçiş yapmak istediği belirtildi.

Nuri Şahin, daha önce yaptığı açıklamada, "Kesinlikle antrenör olmak istiyorum. Şimdiden bunun için hazırlanıyorum" demişti.

  1. 02.08.2020
  2. Güncelleme: 02.08.2020 21:16
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