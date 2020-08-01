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01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Komşu’ya

Miha Zajc Komşu’ya

Yunan basını: ’de bekleneni veremeyen Sloven orta sahaya, teklifte bulunmaya hazırlanıyor!..

'nin gözden çıkardığı 'a talih kuşu kondu. Pagenews.gr, 'un patronu Pedro Martins'in Sloven yıldızı kadrosunda görmek istediğini yazdı. Komşu'da dün çıkan gazetelerin büyük bölümü, Martins'in sarı-lacivertlilere önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacağını duyurdular. Ligi son 16 turunda Wolves ile karşı karşıya gelecek Yunan ekibinin, bu maçlarda Zajc'ı oynatamayacak olmasına rağmen yeni sezon için kadroda düşündüğü belirtildi. Miha'nın 10 numara ve 8 numara pozisyonlarında forma giyebildiği, oyunu çabuk çözebildiği aktarılırken, bu yıl Fenerbahçe formasıyla 17 maça çıktığı ve 2 gol+1 asist yaptığı bilgisi de paylaşıldı.

MİLLİ TAKIM'IN KİLİT OYUNCUSU
'da yayınlanan gazeteler, Miha Zajc için övgü dolu ifadeler kullandı: "Komşu ülke kulübüyle 2023 yılına dek sözleşmesi var. 15 maç oynadı ve 4 gol kaydetti. Son yıllarda Slovenya Milli Takımı'nın vazgeçilmez bir üyesi oldu. Takımın kilit oyuncusu da denilebilir."

  1. 1.8.2020
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