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01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Darri kafa karıştırdı

Darri kafa karıştırdı

Fenerbahçe'nin kesin anlaşmaya vardığı belirtilen 'nin sözleri kafa karıştırdı.

Fenerbahçe'nin kesin anlaşmaya vardığı belirtilen 'nin sözleri kafa karıştırdı. 25 yaşındaki sol açık, Karagümrük'ün 'u penaltılarla yenerek 'e yükseldiği maçın ardından gelen, "Fenerbahçe ile ismin anılıyor. Neler söylersin?" sorusuna, "Şu anda anons edebileceğim tek şey var, ben Süper Lig'e gidiyorum, o da Karagümrük ile oluyor." yanıtını verdi. Darri için son sözün Erol Bulut'a bırakılması ve durumunun önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.
  1. 1.8.2020
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