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01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Papadopoulos ‘bedava’ gelir!

Papadopoulos ‘bedava’ gelir!

Defansa oyuncu arayan 'ye menajerlerden önerisi geldi.

Defansa oyuncu arayan 'ye menajerlerden önerisi geldi. Hamburg ile sözleşmesi biten 28 yaşındaki Yunan stoperin bonservisi elinde. Hamburg'da son dönemde forma şansı bulamayan Papadopoulos, 29 kez milli formayı giydi. Stoperin dışında ön liberoda da görev yapabiliyor.
  1. 1.8.2020
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