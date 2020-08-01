Fener kralın peşinde
Transferde birçok mevkiye önemli takviyeler yapacak olan Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'un golcüsü Bas Dost'un peşine düştü.
Transferde birçok mevkiye önemli takviyeler yapacak olan Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'un golcüsü Bas Dost'un peşine düştü. 31 yaşındaki Hollandalı yıldızın kiralanması için yapılan ilk görüşme olumlu geçti. Jet transfer harekatı her an mutlu sonla bitebilir. Alman kulübünün geçen sezon başında Sporting'den büyük umutlarla transfer ettiği Bas Dost bekleneni veremezken, ligde 24 maçta 8 gol atabildi.
31 MAÇTA 34 GOL
1.96 m. boyundaki Bas Dost, 2016-17'de Sporting formasıyla 31 maçta 34 kez ağları sarsarak gol krallığını elde etti.
- 1.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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