Fener kralın peşinde

Transferde birçok mevkiye önemli takviyeler yapacak olan Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'un golcüsü Bas Dost'un peşine düştü. 31 yaşındaki Hollandalı yıldızın kiralanması için yapılan ilk görüşme olumlu geçti. Jet transfer harekatı her an mutlu sonla bitebilir. Alman kulübünün geçen sezon başında Sporting'den büyük umutlarla transfer ettiği Bas Dost bekleneni veremezken, ligde 24 maçta 8 gol atabildi.

31 MAÇTA 34 GOL

1.96 m. boyundaki Bas Dost, 2016-17'de Sporting formasıyla 31 maçta 34 kez ağları sarsarak gol krallığını elde etti.