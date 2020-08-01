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01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Fener kralın peşinde

Fener kralın peşinde

Transferde birçok mevkiye önemli takviyeler yapacak olan , 'un golcüsü 'un peşine düştü.

Transferde birçok mevkiye önemli takviyeler yapacak olan , 'un golcüsü 'un peşine düştü. 31 yaşındaki Hollandalı yıldızın kiralanması için yapılan ilk görüşme olumlu geçti. Jet harekatı her an mutlu sonla bitebilir. Alman kulübünün geçen sezon başında Sporting'den büyük umutlarla transfer ettiği Bas Dost bekleneni veremezken, ligde 24 maçta 8 gol atabildi.

31 MAÇTA 34 GOL
1.96 m. boyundaki Bas Dost, 2016-17'de Sporting formasıyla 31 maçta 34 kez ağları sarsarak gol krallığını elde etti.

  1. 1.8.2020
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