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01 Ağustos 2020, Cumartesi
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‘hava yolları’

Serdar Aziz ‘hava yolları’

Maç başına 3.8 ile ’in en fazla hava topu kazanan oyuncusu oldu.

Savunmada yapılan 'bireysel hatalar' ile şampiyonluk yarışından erken kopan 'de olumlu bir istatistikle öne çıktı. 29 yaşındaki stoper, 'de maç başına 3.8 ile en fazla hava topu kazanan defans oyuncusu oldu. En az 20 maç forma giyen oyunculara göre yapılan listede Erol Bulut'un transferini istediği Steven Caulker 3.6 hava topu ile ikinci sırada yer alırken, iki ismi, Caner Osmanpaşa (3.6), Taibi (3.4) ve Arturo Mina (3.2) takip etti. Kanarya'nın Caulker'i de alması halinde defansta 'kuş uçamayacağı' yorumları yapıldı.
  1. 1.8.2020
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