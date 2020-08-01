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01 Ağustos 2020, Cumartesi
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bir idol

Alex bir idol

'de 2004-05 sezonunda forma giyen Fabiano, 'deki günlerini anlattı.

'de 2004-05 sezonunda forma giyen Fabiano, 'deki günlerini anlattı. "Teklif aldığımda 'Türkiye'de ne yapacağım?' diye düşündüm" diyen 41 yaşındaki emekli sol bek, ", Fenerbahçe için bir idol. Stadyum'un yanına heykeli bile dikildi. derbileri kesinlikle 'dakilerden farklıydı. Çılgınca ve çok gergin geçiyordu" ifadelerini kullandı.
  1. 1.8.2020
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