Defansa Caulker
Erol Bulut, Alanyaspor’daki stoperi Steven Caulker’i F.Bahçe’ye getirmek istiyor.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Erol Bulut önceliği savunma güvenliğine veriyor. 45 yaşındaki hocanın, bu kapsamda yönetimden Alanyaspor'dan öğrencisi Steven Caulker'in transfer edilmesini istediği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sierra Leone asıllı İngiliz savunmacı, bu sezon Alanyaspor formasıyla 37 maça çıkttı ve 1 gol+6 asistlik performansıyla takımının başarısında önemli rol oynayan isimler arasında yer aldı. Alanyaspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Caulker için Fenerbahçe'nin takas kozunu da kullanması bekleniyor.
LIVERPOOL VE TOTTENHAM'DA FORMA GİYDİ
1 .91 boyundaki Caulker, İngiltere Milli Takımı'nda 1 kez oynayıp 1 gol attı. Tottenham (29 maç/2 gol/2 asist) ve Liverpool (4 maç) kariyeri de bulunan tecrübeli oyuncu sağ ve sol stoper oynayabiliyor.
- 1.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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