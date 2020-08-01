Defansa Caulker

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Erol Bulut önceliği savunma güvenliğine veriyor. 45 yaşındaki hocanın, bu kapsamda yönetimden Alanyaspor'dan öğrencisi Steven Caulker'in transfer edilmesini istediği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sierra Leone asıllı İngiliz savunmacı, bu sezon Alanyaspor formasıyla 37 maça çıkttı ve 1 gol+6 asistlik performansıyla takımının başarısında önemli rol oynayan isimler arasında yer aldı. Alanyaspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Caulker için Fenerbahçe'nin takas kozunu da kullanması bekleniyor.



LIVERPOOL VE TOTTENHAM'DA FORMA GİYDİ

1 .91 boyundaki Caulker, İngiltere Milli Takımı'nda 1 kez oynayıp 1 gol attı. Tottenham (29 maç/2 gol/2 asist) ve Liverpool (4 maç) kariyeri de bulunan tecrübeli oyuncu sağ ve sol stoper oynayabiliyor.