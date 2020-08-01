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01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Bitirim ikili: R&Z

Bitirim ikili: R&Z

Tatilden paylaşımları sürdüren bu kez ile bir araya geldi.

Tatilden paylaşımları sürdüren bu kez ile bir araya geldi. Yeşil Burun Adalı oyuncu, Ajax formasıyla Eredivisie'yi kasıp kavuran Faslı yıldızla birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. 40 milyon euro bonservis karşılığı 'ye transfer olan 27 yaşındaki Ziyech, yeni sezondan itibaren 'de boy gösterecek.
  1. 1.8.2020
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