Bedavaya gitti!
Maicon'un 1.4 milyon euro'ya satılması tepki çekti.
Galatasaray taraftarı, 2017 yılında 7 milyon euro'ya transfer edilen 'un Al-Nassr'a 1 milyon 430 bin euro'ya satılmasına bir hayli tepki gösterdi. Sosyal medyada "Arap Ligi'nin en iyi stoperini resmen bedavaya gönderdik. Birçok futbolcuya milyonlar ödeyen Arap kulüplerinden kazık yiyen tek kulüp olarak tarihe geçtik. Emeği geçenlere teşekkürler" yazarak yönetime tepkilerini dile getirdiler. Alınan bonservisin 300 bin euro'sunun da menajere gideceği ifade edilmesi tepkileri daha da artırdı.
İŞTE O MESAJLAR:
-Aynı kulübe 1.7 milyon euro'ya kiraladığımız adamı şimdi ancak 1.4 milyon euro'ya satıyoruz.
-Başakşehir 34 yaşındaki Da Costa'yı 5 milyon euro'ya Araplara sattı. 29 gol atan Gomis'i 5 milyon euro'ya satabildik. 30 gol atan Diagne'ye bir kulüp bile bulamıyoruz, Maicon'u üç kuruşa gönderiyoruz.
-Yönetim satışta sınıfta kaldı.
- 3.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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