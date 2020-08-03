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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Bedavaya gitti!

Bedavaya gitti!

'un 1.4 milyon euro'ya satılması tepki çekti.

taraftarı, 2017 yılında 7 milyon euro'ya transfer edilen 'un Al-Nassr'a 1 milyon 430 bin euro'ya satılmasına bir hayli tepki gösterdi. Sosyal medyada "'nin en iyi stoperini resmen bedavaya gönderdik. Birçok futbolcuya milyonlar ödeyen Arap kulüplerinden kazık yiyen tek kulüp olarak tarihe geçtik. Emeği geçenlere teşekkürler" yazarak yönetime tepkilerini dile getirdiler. Alınan bonservisin 300 bin euro'sunun da menajere gideceği ifade edilmesi tepkileri daha da artırdı.

İŞTE O MESAJLAR:

-Aynı kulübe 1.7 milyon euro'ya kiraladığımız adamı şimdi ancak 1.4 milyon euro'ya satıyoruz.
- 34 yaşındaki Da Costa'yı 5 milyon euro'ya Araplara sattı. 29 gol atan 'i 5 milyon euro'ya satabildik. 30 gol atan Diagne'ye bir kulüp bile bulamıyoruz, 'u üç kuruşa gönderiyoruz.
-Yönetim satışta sınıfta kaldı.

  1. 3.8.2020
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