Drogba çılgınlığı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Drogba çılgınlığı

Drogba çılgınlığı

Drogba çılgınlığı

Bir dönem forması giyen , ülkesi 'nde federasyonu başkanlığına adaylığını koydu.

Bir dönem forması giyen , ülkesi 'nde federasyonu başkanlığına adaylığını koydu. 5 Eylül'de yapılacak 4 aday ile yarışması beklenen 42 yaşındaki eski golcüye büyük destek var. Özellikle de Fildişili taraftarlardan... Adaylık başvurusu yapan efsanevi oyuncuyu desteklemek için bir araya gelen yüzlerce taraftar, "Drogba Başkan" tezahüratları yaptı. Polis kalabalığı kontrol etmek için büyük çaba harcadı.

  1. 3.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Drogba çılgınlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA