Drogba çılgınlığı
Bir dönem Galatasaray forması giyen Didier Drogba, ülkesi Fildişi Sahilleri'nde futbol federasyonu başkanlığına adaylığını koydu.
Bir dönem Galatasaray forması giyen Didier Drogba, ülkesi Fildişi Sahilleri'nde futbol federasyonu başkanlığına adaylığını koydu. 5 Eylül'de yapılacak 4 aday ile yarışması beklenen 42 yaşındaki eski golcüye büyük destek var. Özellikle de Fildişili taraftarlardan... Adaylık başvurusu yapan efsanevi oyuncuyu desteklemek için bir araya gelen yüzlerce taraftar, "Drogba Başkan" tezahüratları yaptı. Polis kalabalığı kontrol etmek için büyük çaba harcadı.
- 3.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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