Deniz Yılmaz gitmek istemiyor
Gençlerbirliği ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan ciddi teklifler alan Deniz Yılmaz, Bursaspor’dan ayrılmaya sıcak bakmıyor.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 13:29
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Fener'den Sturridge bombası!
Toplam 4
Yorum
Alemin kralı geliyor Aykut Hoca Fb nin tarihi için büyük şans. Fb 2.yarı çok rahat şampiyonluğa koşacak 2.takım da ya Başak ya da Bjk olur. Gs rehavet denizinde
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Arda'ya flaş çağrı: ''Gelme kardeşim gelme!''
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Arda hayatının hatasını yapıyor.Altından kalkamaz.
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''Arda futbolu G.Saray'da bırakacak!''
Toplam 1
Yorum
***** ARDA Sen GALATASARAY ın EVLADISIN. Öp imparatorun elini Formanı giy Sahada Görmek İstiyoruz Seni. Yarım Kalan Hizmetini Tamamla*****
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