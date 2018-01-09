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    09 Ocak 2018, Salı
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    gitmek istemiyor

    <a href="/index/deniz-yilmaz?id=a1278684-391f-413c-b3d7-0bf6ba1b85ec" class="" rel="tag">Deniz Yılmaz</a> gitmek istemiyor

    ve ’dan ciddi teklifler alan , ’dan ayrılmaya sıcak bakmıyor.

    'da 2019'a kadar sözleşmesi bulunan ancak takımda istenmeyenler listesinin de başında yer alan 'ın, gelen tekliflere sıcak bakmadığı öğrenildi. 'dan aldığı yıllık ücretin yarısı kadar dahi teklif alamayan 30 yaşındaki futbolcu, bu yüzden aldığı teklifleri değerlendirmiyor. ve 'un ciddi şekilde ilgilendiği Yılmaz, bu iki takıma da olumsuz yanıt verdi. Söz konusu durum karşısında eli kolu bağlanan yeşil-beyazlı yönetim, gidecek futbolcularla ilgili hala somut adımın atılamaması ve gelecek futbolculara finansman sağlanamaması konusunda çıkış yolu arıyor.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:29
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