Bursaspor sezonu açıyor

Bursaspor, 2026-2027 sezonuna Süper Lig'e dönüş parolasıyla adım atıyor. Yeşil-beyazlılar, sezonun ilk maçında bugün Bodrum FK'ya konuk olacak. Bodrum İlçe Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı Yiğit Arslan yönetecek. Yaz döneminde 10 transferle kadrosunu güçlendiren Timsah, deplasmanda alacağı 3 puanla sezona moral bulmak istiyor.
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