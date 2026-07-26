Mardin’de iki imza

1. Lig'in yeni ekiplerinden Mardin, İskenderun'dan ön libero Kerem Kurşun ile 3 yıllık sözleşme imzalarken, orta saha Enes Erol'un kontratını da 2 yıl uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada; geçen sezon mücadeleci futbolu ve istikrarlı performansıyla öne çıkan Erol'un kontratının 2 yıl uzatıldığı belirtildi.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
1. Lig'in yeni ekiplerinden Mardin, İskenderun'dan ön libero Kerem Kurşun ile 3 yıllık sözleşme imzalarken, orta saha Enes Erol'un kontratını da 2 yıl uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada; geçen sezon mücadeleci futbolu ve istikrarlı performansıyla öne çıkan Erol'un kontratının 2 yıl uzatıldığı belirtildi.