Atko Grup Pendikspor ile Arca Çorum FK puanları paylaştı!

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Atko Grup Pendikspor ile Arca Çorum FK karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Ev sahibi Pendikspor'un golünü 21. dakikada Görkem Bitin kaydetti. Çorum FK'nın golü ise 90. dakikada Mame Thiam'dan geldi.
Çorum FK puanını 64 yaptı. Pendikspor ise 58 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakikada Mesut, kendi yarı alanından ayağının dışıyla savunma arkasına sarkan Görkem'e pasını aktardı. Kaleci Sehic'in önde olduğunu gören Görkem'in uzak mesafeden aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
67. dakikada Görkem orta sahada topu kapma mücadelesinde Pedrinho'ya yaptığı müdahale sonrası doğrudan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
90+2. dakikada Pendikspor'un uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içi sol çaprazında önünde bulan Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1