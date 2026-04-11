CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Atko Grup Pendikspor ile Arca Çorum FK puanları paylaştı!

Atko Grup Pendikspor ile Arca Çorum FK puanları paylaştı!

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Atko Grup Pendikspor ile Arca Çorum FK 1-1 berabere kaldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 18:01 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2026 18:07
Atko Grup Pendikspor ile Arca Çorum FK puanları paylaştı!

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Atko Grup Pendikspor ile Arca Çorum FK karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Ev sahibi Pendikspor'un golünü 21. dakikada Görkem Bitin kaydetti. Çorum FK'nın golü ise 90. dakikada Mame Thiam'dan geldi.

Çorum FK puanını 64 yaptı. Pendikspor ise 58 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada Mesut, kendi yarı alanından ayağının dışıyla savunma arkasına sarkan Görkem'e pasını aktardı. Kaleci Sehic'in önde olduğunu gören Görkem'in uzak mesafeden aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

67. dakikada Görkem orta sahada topu kapma mücadelesinde Pedrinho'ya yaptığı müdahale sonrası doğrudan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

90+2. dakikada Pendikspor'un uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içi sol çaprazında önünde bulan Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
