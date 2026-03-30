Erzurumspor gün sayıyor

Trendyol 1. Lig’de 32 maçta 69 puanla lider olan Erzurumspor FK, son 6 haftaya avantajlı giriyor
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 06:51
Erzurumspor, 2025-2026 sezonunun 32. haftası itibarıyla oynadığı 32 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik ve sadece 3 mağlubiyet alarak topladığı 69 puanla zirveye oturdu. Süper bir performans sergileyen mavi-beyazlılar, rakip filelere 74 gol gönderirken kalesinde yalnızca 23 gol gördü ve +51'lik muazzam bir averaj yakaladı. Ligin bitimine 6 hafta kala zorlu bir fikstür beklese de Erzurumspor, ilk yarıdaki rakiplerine karşı oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle üstün bir görüntü çizmiş, bu rakiplere toplam 10 gol atıp kalesinde sadece 4 gol görmüştü.