Bodrum FK’dan ırkçılık tepkisi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 06:50
Kupada Iğdır FK'yla evinde karşılaşan Bodrum FK, tribündeki bir taraftarın konuk ekip oyuncusu Leandro Bacuna'ya yönelik ırkçı söylemleriyle şoke oldu. İki takım oyuncuları ve Bodrumlu taraftarların tepkisiyle ırkçı söylemde bulunan taraftar gözaltına alındı. Bodrum FK sosyal medya hesaplarından "Seni seviyoruz Bacuna" mesajı yayınladı.