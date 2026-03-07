CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Bodrum FK’dan ırkçılık tepkisi

Bodrum FK’dan ırkçılık tepkisi

Kupada Iğdır FK'yla evinde karşılaşan Bodrum FK, tribündeki bir taraftarın konuk ekip oyuncusu Leandro Bacuna'ya yönelik ırkçı söylemleriyle şoke oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 06:50
Bodrum FK’dan ırkçılık tepkisi
Kupada Iğdır FK'yla evinde karşılaşan Bodrum FK, tribündeki bir taraftarın konuk ekip oyuncusu Leandro Bacuna'ya yönelik ırkçı söylemleriyle şoke oldu. İki takım oyuncuları ve Bodrumlu taraftarların tepkisiyle ırkçı söylemde bulunan taraftar gözaltına alındı. Bodrum FK sosyal medya hesaplarından "Seni seviyoruz Bacuna" mesajı yayınladı.
Buruk Beşiktaş'ı 3 isimle yıkmayı planlıyor!
F.Bahçe'de Ederson ve Asensio endişesi!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Başkan Erdoğan’dan "Acil durumlar ve savunma" imzası: 16 bakanlığa aynı anda atama yapıldı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sergen Yalçın derbi planını belirledi!
F.Bahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid 3 puanı 90+4'te kazandı R. Madrid 3 puanı 90+4'te kazandı 01:09
Bayern Münih 3 puanı 4 golle aldı! Bayern Münih 3 puanı 4 golle aldı! 01:09
PSG'ye evinde Monaco şoku! PSG'ye evinde Monaco şoku! 01:09
Napoli evinde Torino'ya şans tanımadı! Napoli evinde Torino'ya şans tanımadı! 01:09
R. Madrid 3 puanı 90+4'te kazandı R. Madrid 3 puanı 90+4'te kazandı 01:08
Bayern Münih 3 puanı 4 golle aldı! Bayern Münih 3 puanı 4 golle aldı! 01:05
Daha Eski
PSG'ye evinde Monaco şoku! PSG'ye evinde Monaco şoku! 00:57
Napoli evinde Torino'ya şans tanımadı! Napoli evinde Torino'ya şans tanımadı! 00:45
Sadettin Saran'dan Tedesco açıklaması! Sadettin Saran'dan Tedesco açıklaması! 23:45
G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş yanıt! G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş yanıt! 23:45
F.Bahçe ve Mourinho transferde karşı karşıya! F.Bahçe ve Mourinho transferde karşı karşıya! 23:45
F.Bahçe'de flaş Tedesco gelişmesi! Samsunspor maçında... F.Bahçe'de flaş Tedesco gelişmesi! Samsunspor maçında... 23:45