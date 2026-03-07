CANLI SKOR ANA SAYFA
Altın gibi galibiyet

Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Ümraniyespor, Sarıyer’i deplasmanda Benny ve Batuhan’ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Sarıyer’in tek golünü ise Eze attı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 06:50
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında SMS Grup Sarıyer ile Eminevim Ümraniyespor Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda karşı karşıya geldi. Düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakayı konuk ekip Ümraniyespor 2-1 kazandı. Eminevim Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Benny ve 41. dakikada Batuhan Çelik kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 64. dakikada Emeka Friday Eze'den geldi.

BİR BASAMAK YÜKSELDİ

Ümranıyespor, ligde oynadığı 29 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak puanını 35'e yükseltti. Bu sonuçla 15. sıraya çıkan Ümraniye, Sarıyer'in bir basamak üstüne yerleşti. 16. sıradaki Sarıyer ise 35 puanda kaldı ve düşme hattının 2 basamak üzerinde yer aldı. Gelecek hafta Ümraniye, Erzurum'u evinde ağırlayacak; Sarıyer ise Manisa FK'ya konuk olacak.

