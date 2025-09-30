Yiğido tekledi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de 8. haftanın kapanış karşılaşmasında Sakaryaspor deplasmanına çıkan Sivasspor golsüz berabere kalarak 1 puanı kaptı: 0-0. Kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve Burak Altıparmak maç kadrosunda yer almadı. Bu beraberlik sonrası her iki takım da haftayı 9'ar puanla kapattı. Ligde önümüzdeki hafta Sakaryaspor, Sarıyer deplasmanına çıkarken, Sivasspor ise evinde Serik Spor'u ağırlayacak.