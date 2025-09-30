CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Yiğido tekledi

Haftanın kapanış maçında Sakaryaspor’a konuk olan Yiğidolar, 90 dakikalık mücadelede gol sesi çıkmadı. Sivasspor’da Luan Campos kırmızı kart gördü

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 06:50
Trendyol 1. Lig'de 8. haftanın kapanış karşılaşmasında Sakaryaspor deplasmanına çıkan Sivasspor golsüz berabere kalarak 1 puanı kaptı: 0-0. Kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve Burak Altıparmak maç kadrosunda yer almadı. Bu beraberlik sonrası her iki takım da haftayı 9'ar puanla kapattı. Ligde önümüzdeki hafta Sakaryaspor, Sarıyer deplasmanına çıkarken, Sivasspor ise evinde Serik Spor'u ağırlayacak.

