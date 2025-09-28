İstanbulspor 1-1 Boluspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Boluspor savunmasında Kaan'ın hatasında araya giren Krstovski, kaleci Orkun'u da geçerek meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Savunmada Kougagba'nın müdahalesi yetersiz kalınca top filelere gitti. 1-0

11. dakikada Lima'nın sol taraftan yaptığı ortada herkesi geçen top ceza sahası çizgisi üzerindeki Onur'un önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla sağ yandan dışarı çıktı.

18. dakikada Lima'nın sol taraftan ortasında kale alanındaki Doğancan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İsa'da kaldı.

44. dakikada Boluspor tarafından sol köşeden kullanılan köşe vuruşunda kaleci İsa'nın yumrukladığı top, Hasani'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan arka direğe yaptığı ortada Lica'nın yakın mesafeden kafa vuruşunda yine kaleci İsa, meşin yuvarlağı son anda dışarı çeldi.

66. dakikada Hasani'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Çaylı'nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yakın direk dibinden dışarı gitti.

68. dakikada Mustafa'nın sağ taraftan ortasında uzak köşedeki Hasani'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu. 1-1

85. dakikada Hasani'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla vuruşunda top uzak direğe çarparak oyun alanına döndü.

İstanbulspor: İsa Doğan, Michael Ologo, Fatih Tultak, Emrecan Uzunhan, Özcan Şahan (Ali Şahin Yılmaz dk. 61), Modestas Vorobjovas, Dijlan Aydın, Yusuf Ali Özer (David Sambissa dk. 77), Florian Loshaj (Enver Cenk Şahin dk. 77), Mario Krstovski (Mendy Mamadou dk. 55), Mustafa Sol (Vefa Temel dk. 46)

Yedekler: Alp Tutar, Duhaney, Alieu Cham, Fahri Kerem Ay, İsa Dayaklı

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Boluspor: Orkun Özdemir, Devran Şenyurt, Kaan Arslan (Mustafa Çaylı dk. 20), Loic Kouagba, Lucas Lima, Dean Lico (Ömürcan Artan dk. 64), Onur Öztunga, Mario Balbudia, Doğancan Davas (Martin Boakye dk. 64), İbrahim Rasheed (Harun Alpsoy dk. 83), Florent Hasani

Yedekler: Türker Dırdıroğlu, Arda Usluoğlu, Abdulsamet Kırım, Can Arda Yılmaz, Arda Işık, Abdurrahman Üresin

Teknik Direktör: Mustafa Er

Goller: Mario Krstovski (dk. 9) (İstanbulspor) Florent Hasani (dk. 68) (Boluspor)

Sarı kartlar: Fatih Tultak, Mendy Mamadou, Emrecan Uzunhan, Dijlan Aydın (İstanbulspor) Loic Kouagba, Martin Boakye, Onur Öztunga, Florent Hasani (Boluspor)