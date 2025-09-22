Sakarya geri döndü

Sakaryaspor, 1. Lig'de çıkışa geçti. Sakara ekibi, 26'da Diagne'nin golüyle geriye düştü. 43'te Caner Erkin'in asistinde Kakuta ağları havalandırdı ve ilk yarının skorunu belirledi. İkinci yarıda da galibiyet için bastıran Tatangalar, 66'da penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Fransız yıldız Kakuta, kendisinin ve takımının 2. golünü atarak sonucu ilan etti. Yeşil-siyahlılar, 3 maç sonra kazanırken, yeni teknik direktörü Serhat Sütlü'yle Erzurum beraberliğinin ardından ilk galibiyetine uzandı. Amed Sportif ise 3'te 3 sonrasında 4 maçın ardından yenildi.