FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada J Grubu 2. maçında Ürdün ile Cezayir karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan Cezayir 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu skorla Cezayir turnuvaya tutunmayı başardı.
Karşılaşmada maçın ve Ürdün'ün ilk golünü 36. dakikada Al-Rashdan kaydetti. Bu golle Ürdün mücadelenin ilk yarısını 1-0'lık skorla galip tamamladı.
Maçın 2. yarısında 69. dakikada Cezayir'den Benbouali sahneye çıktı ve kaydettiği gol ile skoru 1-1'e getirdi.
Mücadelenin 82. dakikasında Cezayir'in yıldız isimlerinden Gouiri ağları havalandırdı. Bu golle Cezayir Dünya Kupası'nda gruptan çıkma umutlarını son maça taşıdı.
Karşılaşmanın ardından Cezayir J Grubunda 3 puanla 3. sırada bulunuyor. Ürdün ise 0 puanla sonuncu ve 4. sırada yer aldı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
⚽️ Cezayir savunması topu uzaklaştıramadı Nizar Al-Rashdan Ürdün'ü öne geçirdi. pic.twitter.com/JWMuROroPZ— TRT Spor (@trtspor) June 23, 2026
⚽️ Cezayir aradığı golü kornerden buldu! Benbouali iyi yükseldi köşeye gönderdi topu! pic.twitter.com/Rk5RqMnuFC— TRT Spor (@trtspor) June 23, 2026
⚽️ Cezayir geri döndü! Yine korner yine gol! Amine Gouiri Cezayir'i öne geçirdi. pic.twitter.com/lH07pLD5x4— TRT Spor (@trtspor) June 23, 2026