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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Cezayir geriden dönerek Ürdün'ü mağlup etti!

Cezayir geriden dönerek Ürdün'ü mağlup etti!

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada J Grubu 2. maçında Ürdün ile Cezayir kozlarını paylaştılar. Mücadeleden Cezayir rakibi karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla galip geldi. Cezayir bu galibiyet ile dev turnuvaya tutunmayı başardı. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 05:50 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 08:15
Cezayir geriden dönerek Ürdün'ü mağlup etti!

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada J Grubu 2. maçında Ürdün ile Cezayir karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan Cezayir 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu skorla Cezayir turnuvaya tutunmayı başardı.

Karşılaşmada maçın ve Ürdün'ün ilk golünü 36. dakikada Al-Rashdan kaydetti. Bu golle Ürdün mücadelenin ilk yarısını 1-0'lık skorla galip tamamladı.

Maçın 2. yarısında 69. dakikada Cezayir'den Benbouali sahneye çıktı ve kaydettiği gol ile skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin 82. dakikasında Cezayir'in yıldız isimlerinden Gouiri ağları havalandırdı. Bu golle Cezayir Dünya Kupası'nda gruptan çıkma umutlarını son maça taşıdı.

Karşılaşmanın ardından Cezayir J Grubunda 3 puanla 3. sırada bulunuyor. Ürdün ise 0 puanla sonuncu ve 4. sırada yer aldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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