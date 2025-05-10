Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 38. hafta maçında Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YENİ MALATYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports 4 Tabii ve TRT Türk ekranlarından canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE

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