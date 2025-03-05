Siltaş Yapı Pendikspor'da Erdem Özgenç ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor'da sportif direktör Erdem Özgenç ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolculuk hayatını da kırmızı-beyazlı ekipte noktalayan Erdem Özgenç'e teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Ligde çıktığı 27 maçta hanesine yazdırdığı 37 puanla 14. sırada yer alan Pendikspor'da teknik direktör Sedat Ağçay ile de yollar pazartesi günü ayrılmıştı.