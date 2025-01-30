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Haberler TFF 1.Lig Kanata Sambacı! Fatih Karagümrük zirveyi hedefliyor

Kanata Sambacı! Fatih Karagümrük zirveyi hedefliyor

Süper Lig’i hedefleyen kırmızı siyahlılar, kadrosunu Vasco’dan Giresunspor’un eski Brezilyalı sol açığı Serginho’yla takviye etti. 29 yaşındaki futbolcu, sağ kanatta da oynayabiliyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Kanata Sambacı! Fatih Karagümrük zirveyi hedefliyor

Süper Lig'i hedefleyen kırmızı-siyahlılar, kadrosunu Vasco'dan Giresunspor'un eski Brezilyalı sol açığı Serginho'yla takviye etti. 29 yaşındaki futbolcu, sağ kanatta da oynayabiliyor

VASCO'DA MUTSUZDU

1. Lig'de 2. sırada Süper Lig yarışı yapan Fatih Karagümrük, transferde atağa kalktı. Fatih Karagümrük, Vasco da Gama'da şans bulamadığı için mutsuz olan, 2020'de Giresunspor forması da giyen Brezilyalı sol açık, Serginho'yu kadrosuna kattı. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, çıktığı 241 maçta 38 gol ve 41 asist katkısı sağladı.

10 GOL, 19 ASİST YAPTI

Bu sezon Brezilya'da Vasco'da 3 maç oynayan Serginho, geçtiğimiz sezon ise 8 karşılaşmada forma şansı buldu. 2020'de transfer olduğu Giresunspor'da 3 sezon top koşturan Serginho, Süper Lig'de 64, Trendyol 1. Lig'de 26, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 karşılaşmaya çıktı ve bu maçlarda 10 gol ile 19 asistle dikkatleri üzerine çekti.

GÖKTAN'DAN 5 GOL, 5 ASİST

Trendyol 1. Lig'de 2. sırada Süper Lig yarışını sürdüren Fatih Karagümrük'te bir isim oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Trabzonspor'dan kiralanan 21 yaşındaki Göktan Gürpüz, sergilediği performansla adından söz ettiriyor. Süre aldıkça harikalar yaratan genç 10 numara, şans bulduğu 19 karşılaşmada 5 gol ve 5 asiste imza attı.

MANİSA MESAİSİ SÜRÜYOR

Geçtiğimiz hafta 2 kırmızı kart görüp 9 kişi tamamladığı Çorum maçını tek golle kazanan Fatih Karagümrük, deplasmandaki Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sakaryaspor deplasmanından galibiyetle dönen Ege ekibi karşısında da galibiyet hedefleyen kırmızısiyahlılarda, yeni transfer Serginho da takımla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

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