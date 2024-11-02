Hedef 3'te 3

Sezona Süper Lig parolasıyla giren ancak sonrasında üst üste yaşadığı kayıplarla zirveden uzaklaşan Ankaragücü, teknik adam değişikliğine gitmiş ve Kenan Koçak'ı takımın başına getirmişti. Kenan Koçak önderliğinde yavaş yavaş toparlanan Başkent ekibi, son üç maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Adanaspor beraberliğinin ardından önce Yeni Malatyaspor'u ardından da Kocaelispor'u yenen sarı- lacivertlilerde şimdiki hedefi Iğdır FK...

ANLAMI OLSUN

Ligin yeni ekibini deplasmanda yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkarmak isteyen Ankaragücü'nde teknik direktör Koçak, öğrencilerine seslendi ve kayıp istemediğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Son iki maçımızı kazandık ve taraftarımızı mutlu ettik. Iğdır'ı da yenelim ki aldığımız iki galibiyetin bir anlamı olsun. Size güvenim tam. Bu zorlu deplasmandan üç puanı alıp dönelim" ifadelerini kullandı. Ankaragücü, geçen hafta Kocaelispor'u yenerek liderlikten indirmişti.