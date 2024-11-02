  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig

Hedef 3'te 3

Kenan Koçak önderliğinde toparlanan ve Yeni Malatya ile Kocaelispor’u deviren Ankaragücü, gözünü Iğdır maçına çevirdi. Sarı-lacivertliler’de hedef üst üste üçüncü maçını da kazanıp, üst sıralara tırmanmak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hedef 3'te 3

Sezona Süper Lig parolasıyla giren ancak sonrasında üst üste yaşadığı kayıplarla zirveden uzaklaşan Ankaragücü, teknik adam değişikliğine gitmiş ve Kenan Koçak'ı takımın başına getirmişti. Kenan Koçak önderliğinde yavaş yavaş toparlanan Başkent ekibi, son üç maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Adanaspor beraberliğinin ardından önce Yeni Malatyaspor'u ardından da Kocaelispor'u yenen sarı- lacivertlilerde şimdiki hedefi Iğdır FK...

ANLAMI OLSUN

Ligin yeni ekibini deplasmanda yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkarmak isteyen Ankaragücü'nde teknik direktör Koçak, öğrencilerine seslendi ve kayıp istemediğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Son iki maçımızı kazandık ve taraftarımızı mutlu ettik. Iğdır'ı da yenelim ki aldığımız iki galibiyetin bir anlamı olsun. Size güvenim tam. Bu zorlu deplasmandan üç puanı alıp dönelim" ifadelerini kullandı. Ankaragücü, geçen hafta Kocaelispor'u yenerek liderlikten indirmişti.

G.Saray'dan Ada'ya kanat çıkarması!
Mourinho'nun hayalindeki ikili ortaya çıktı!
DİĞER
SON DAKİKA | Arda'yı oynatmama nedenleri ortaya çıktı! İşte Real Madrid'in Arda Güler gerçeği...
Narin cinayetinde pes dedirten olay! Tutuklu Enes Güran'dan cezaevinde babası ve ağabeyi ile güle oynaya telefon görüşmesi
F.Bahçe'den çifte transfer hamlesi!
F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz talip! F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz talip! 01:05
Kanarya fark attı Kanarya fark attı 00:53
Bandırmaspor favori Bandırmaspor favori 00:53
Boluspor coştu Boluspor coştu 00:52
Bayer Leverkusen Stuttgart'a takıldı Bayer Leverkusen Stuttgart'a takıldı 00:33
Bayer Leverkusen Stuttgart'a takıldı Bayer Leverkusen Stuttgart'a takıldı 00:33
Daha Eski
Ronaldo'ya Jesus engeli! Ronaldo'ya Jesus engeli! 23:13
Ronaldo'ya Jesus engeli! Ronaldo'ya Jesus engeli! 23:12
F.Bahçe Beko Partizan’a acımadı! F.Bahçe Beko Partizan’a acımadı! 23:00
Osimhen için gündemi sarsacak iddia! Osimhen için gündemi sarsacak iddia! 22:47
İngilizler duyurdu! Ryan Kent'in yeni takımı... İngilizler duyurdu! Ryan Kent'in yeni takımı... 22:47
G.Antep geriden gelerek kazandı! G.Antep geriden gelerek kazandı! 22:47