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Erzurumspor FK 3-0 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Yeni Malatyaspor'u Odise Roshi, Eren Tozlu ve Mustafa Yumlu'nun golleriyle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 21:21
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Erzurumspor FK 3-0 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Haydar Avcı, Mahmut Gülle

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Yakup Kırtay, Sefa Akgün (Dk. 73 Süleyman Koç), Eren Tozlu (Dk 87. Serkan Köse), Salih Sarıkaya (Dk.74 Süleyman Karataş), Roshi (Dk.90+1 Mustafa Fettahoğlu), Mustafa Yumlu, Crociata, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp (Dk. 46 Cengizhan Bayrak), Tasev

Yeni Malatyaspor: Abdussamed Dumlu, Atakan Müjde, Nuri Fatih Aydın (Dk. 76 Kerem Altunışık), Mert Miraç Altıntaş (Dk. 66 Eren Savucu), Cengizhan Akgün, Alperen Arslan, Burak Efe Yaz (Dk.66 Emir Ulusoy), Erşan Yaşa, Ferhat Canlı, Emircan Bayrakdar, Berat Yaman

Gol: Dk. 31 Odise Roshi, Dk. 76 Eren Tozlu, Dk. 87 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 59 Orhan Ovacıklı, (Erzurumspor FK), Dk. 84 Cengizhan Akgül (Yeni Malatyaspor)

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