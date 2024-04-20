Göz-Göz geri sayımda

Trendyol 1.Lig'de Göztepe, Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Çotanak Stadyumu'ndaki maç 16.00'da başlayacak. Göztepe, bugünkü mücadelede Giresunspor'u mağlup etmesi durumunda rakiplerinin maçlarını bekleyecek. Göztepe, maçı kazandığı takdirde rakiplerinin de alacağı sonuçlara göre resmen Süper Lig'e yükselebilecek. Kocaelispor ve Çorum FK'nın mutlak yenilmesini bekleyecek Göz-Göz, Sakaryaspor'un da puan kaybetmesi durumunda ligi ikinci sırada bitirmeyi garantileyecek ve adını resmen Süper Lig'e yazdıracak.