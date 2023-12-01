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Bodrumspor 3 puanı hedefliyor

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bodrumspor deplasmanda Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip Urfa'dan 3 puanla dönmek istiyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 12:25
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Bodrumspor 3 puanı hedefliyor

Bodrum Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, Adanaspor mağlubiyetini telafi etmek için evine 3 puanla dönmek istiyor. İyi bir oyunla maçı kazanmak istediklerini söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "İyi hazırlanıp yüzümüzün akıyla maçtan önce oyun olarak sonra skor olarak çıkabiliriz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Bodrum FK, deplasmanda Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekipte Üzeyir ve Sousa'nın kart cezası sona ererken, Musah Mohammed sarı kart cezalı olması nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle Eren Albayrak sezonu kapatırken, sakatlığı bulunan Pedro ise takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.

Geçtiğimiz hafta iç sahada Adanaspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından Bodrum FK ligde çıkışını sürdürmek için Şanlıurfa karşısında 3 puan arayacak. Ligde play-off hattında bulunan yeşil-beyazlı ekip, 21 puanla 6. sırada yer alıyor. Öte yandan, 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da 11 Nisan Stadyumu'ndaki karşılaşmada hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak.

TAŞDEMİR'DEN İYİ OYUN VURGUSU

Takımın iyi oyun anlayışıyla mücadelesini sürdüreceğini söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Geçtiğimiz hafta Adanaspor karşısında farklı bir maç oynadık. İlk yarısını üstün oynayıp çok gol kaçırıp ikinci yeri bir şey yapmayan bir takım görünümüne düştük bu bize yakışmadı. İkinci yarıdaki oyunumuz bizi ve taraftarımızı üzdü. Taraftarımızı üzdüğümüz için çok üzgünüm ama futbolun içerisinde bunlar var. Rakip kalemize 2 şut attı ve 1'i gol oldu. Bu tarz maçlar üzüntü verici ama beni en çok üzen özellikle takımımızın ikinci yarı gerçek kimliğinden uzak olmasıydı. Biz genelde skor bazlı değil oyun bazlı gittiğimiz için ikinci yarıdaki oyun bizi çok üzdü. Eksiklerimizi gördük ve analinizi de yaptık inşallah kalan kupa maçı dahil maçta tekrarlamadan bitirmek amacındayız. Şanlıurfa zor bir deplasman, sezon başından beri sezona iyi giriş yapan ve daha sonra hoca değişikliğinden dolayı istikrar yakalamayan ama oyun u kadrosunda önemli oyuncular olan bir takım. Karmaşık iyi bir takım, nerede ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Sıkıntılı bir maç bizi bekliyor ama hiçbir maçın kolayı yok her maç zor. İyi hazırlanıp yüzümüzün akıyla maçtan önce oyun olarak sonra skor olarak çıkabiliriz" dedi.

Bodrum FK'nın golcüsü Celal Dumanlı ise, "Geçtiğimiz hafta evimizde oynadığımız Adanaspor maçına iyi hazırlanmıştık. Yeni bir taktik disipliniyle çıktık. Maçın başında net pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Karşılaşmanın ikinci yarısı bizim için iyi geçmedi. İçerideki yenilmezlik serimize son verdiler ama biz içeride hala güçlüyüz. Önümüzdeki iç saha maçlarında bunu ispatlayacağımızı düşünüyorum. Sezon başından bu yana deplasmanda inişli çıkışlı bir grafiğimiz olabilir ama biz her maça ayrı hazırlanıyoruz. Şanlıurfa deplasmanı zor bir deplasman olacak. İçeride kaybettiğimiz maçı telafi etmeye çalışacağız" diye konuştu.

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