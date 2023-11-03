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Göztepe şahlandı

Üst üste 5 galibiyetle şampiyonluk yarışında 2. sıraya tırmanan Göztepe yarınki maçını da kazanıp geçen sezonki serisini egale etmek amacında.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 06:50
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Göztepe şahlandı

Trendyol 1. Lig'de üst üste 5 galibiyetle şampiyonluk yarışında ikinci sıraya tırmanan Göztepe, ligde çıktığı son 25 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyetle müthiş bir performans sergiledi. Play-Off oynadığı geçen sezon Bodrumspor deplasmanında çıktığı çeyrek final randevusuna kadar 14 maçta bileği bükülmeyip 8 galibiyet, 6 beraberlik alan Göz-Göz, rakibine 3-1 yenilerek elenmenin üzüntüsünü yaşadı.

KOCAELİ MAÇI ÇOK KRİTİK

Bu sezona da ilk ilk 3 haftada 1 beraberlik, 2 yenilgiyle tutuk başlayan Göztepe, ardından süper atağa kalktı. Son 7 maçta gol yemeden 6 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, direkt Süper Lig hattına yükselirken lider Eyüp'ün ensesine yerleşti. Ligde son 5 maçı kazanan Göztepe, yarın kendisiyle aynı puandaki Kocaelispor'la yapacağı haftanın en önemli mücadelesi de kazanırsa geçen sezonki 6 galibiyetlik serisini egale edecek.

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