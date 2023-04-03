Rize'de sessizlik

Spor Toto 1. Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor ile 0-0 berabere kalarak büyük fırsat kaçırdı. 28'de sol kanattan Alberk Koç'un ortasında ceza sahası içerisinde bulunan Sinan'ın kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarıya çıktı. 45'te Olawoyin'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşunda topu kaleci Gelios kurtardı



POZİSYONLAR HEP KAÇTI

47'de sol çarprazdan Alper Potuk'un şutunda kaleci Gelios meşin yuvarlağı kurtardı. 61'de topla ilerleyen Alper'in pasıyla buluşan Olawoyin'in şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 79'da Levent Ayçiçek'in vuruşu auta çıktı. 0-0'lık skorla Rizespor, Eyüp ile puan farkını açma fırsatını kaçırdı.

Ligde son 8 maçın 7'sini kazanıp büyük çıkış yakalayan ve ilk 2'ye giren Çaykur Rizespor, Bandırma'yı da mağlup etse ilk iki yarışındaki rakibi Eyüpspor'un 2 puan önüne geçecekti.