Haberler TFF 1.Lig Kazanacağız

Kazanacağız

“Hiçbir maç kolay değil. Her rakibimize saygı duyuyoruz, her maçı kazanmak istiyoruz. Eyüp sınavı da bunlardan biri. 3 puan için gereken neyse yapacağız”

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 06:50
Kazanacağız

Spor Toto 1. Lig'de son maçında Bodrumspor'u 2-1 yenen, ardından ligden çekilen Adanaspor'dan hükmen galibiyetle 3 puan alan Sakaryaspor'da teknik direktör Taner Taşkın, perşembe günü oynayacakları Eyüpspor maçını kazanıp seriyi sürdüreceklerini söyledi. Taşkın "Ligin zirvesine yaklaşmak istiyoruz. Sezon bitimine yakın lig daha da zorlaştı. Hedefimiz tüm maçları kazanmak. Önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanıp, kazanarak ayrılmak istiyoruz" dedi Taner hoca, "Hiçbir maç kolay değil. Her rakibimize saygı duyuyoruz" ifadesini kullandı.

YANIMIZDA OLSUNLAR

Usta hoca ayrıca "Eyüpspor güçlü ve formda bir ekip. Bu sezon önemli işler yaptılar. Ancak biz de iddialıyız. Sahada mücadeleden hiç kopmadan savaşacağız. Moralimiz yüksek. Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız..." Tecrübeli teknik adam ayrıca sahalarında oynamanın avantajını kullanmak istediklerinin de altını çizerek "Taraftar desteği her takım için önemli. Elbette bizim için de öyle. Şimdiye kadar yanımızda olan Sakaryasporluları sezonun kalanında yine yanımızda görmek istiyoruz" dedi.

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