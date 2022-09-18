Bodrumspor 1-1 Manisa FK (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Bodrum Manisa'ya takıldı!

Spor Toto 1. Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Bodrumspor ile Manisa FK kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Bodrumspor'un golünü 45+3. dakikada Kenan Özer kaydetti. Konuk takımın golü ise 88. dakikada Mehmet Uysal'dan geldi. Ayrıca misafir ekipte Çağrı Giritlioğlu 90+6. dakikada direkt kırmızı kart gördü.
Ligin 7. haftasında Bodrumspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Manisa FK ise Adanaspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Bodrumspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Recep'in vuruşu üstten auta gitti.
14. dakikada Manisa FK'nın kullandığı köşe atışında Ayberk'in kafa vuruşunu kaleci Onur çıkardı.
45. dakikada ceza sahası içinde Celal rakibinin müdahalesi sonucu yerde kalınca hakem Reşat Onur penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Kenan, topu ağlarla buluşturdu. 1-0
50. dakikada ceza sahası dışından Kenan Özer'in sert şutunda kaleci Muhammet gole izin vermedi.
89. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Uysal'ın şutu ağlara gitti. 1-1