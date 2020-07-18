Samsunspor’da Gökhan MEral'ın sözleşmesi feshedildi
TFF 1'inci Lig’e yükselen Yılport Samsunspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Kulüpten yapılan açıkalmada Gökhan Meral ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşarak feshedildiği duyuruldu.
Yılport Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Gökhan Meral ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Gökhan Meral'e kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
- 18.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Samsunspor’da Gökhan MEral'ın sözleşmesi feshedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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