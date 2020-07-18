Samsunspor’da Gökhan MEral'ın sözleşmesi feshedildi - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Samsunspor’da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

’da Gökhan MEral'ın sözleşmesi feshedildi

Samsunspor’da Gökhan MEral'ın sözleşmesi feshedildi

1'inci Lig’e yükselen Yılport 'da flaş bir ayrılık yaşandı. Kulüpten yapılan açıkalmada Gökhan Meral ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşarak feshedildiği duyuruldu.

Yılport 'dan yapılan açıklamada, "Gökhan Meral ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Gökhan Meral'e kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

  1. 18.07.2020
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