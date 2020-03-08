Altınordu 1-2 Cesar Grup Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta İzmir derbisinde Altay'a 1-0 kaybeden Altınordu, evinde Cesar Grup Ümraniyespor'a da mağlup olup alt sıralardan uzaklaşamadı: 1-2. Konuk takımı galibiyete taşıyan golleri 22'nci dakikada Muhammed ve 58'inci dakikada Nouri kaydetti. Altınordu'nun tek sayısı ise Burak'tan geldi. Bu sonuçla Altınordu 27 puanda kalırken, Ümraniyespor 39 puana yükselip play-off hattına yaklaştı.