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08 Mart 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Ümraniye play-off aşkına!

1-2 | MAÇ SONUCU

Altınordu 1-2 Cesar Grup Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

1. 'in 26. haftasında 'ya konuk olan Ümraniyespor, rakibini 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Son 4 maçta 3. galibiyetini alan ekibi puanını 39'a yükseltip play-off hattıyla puanını eşitledi.

1'inci 'de geçen hafta derbisinde Altay'a 1-0 kaybeden , evinde 'a da mağlup olup alt sıralardan uzaklaşamadı: 1-2. Konuk takımı galibiyete taşıyan golleri 22'nci dakikada Muhammed ve 58'inci dakikada Nouri kaydetti. Altınordu'nun tek sayısı ise Burak'tan geldi. Bu sonuçla Altınordu 27 puanda kalırken, Ümraniyespor 39 puana yükselip play-off hattına yaklaştı.

  1. 08.03.2020
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