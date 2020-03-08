Altınordu 1-2 Cesar Grup Ümraniyespor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 26. haftasında Altınordu'ya konuk olan Ümraniyespor, rakibini 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Son 4 maçta 3. galibiyetini alan İstanbul ekibi puanını 39'a yükseltip play-off hattıyla puanını eşitledi.
TFF 1'inci Lig'de geçen hafta İzmir derbisinde Altay'a 1-0 kaybeden Altınordu, evinde Cesar Grup Ümraniyespor'a da mağlup olup alt sıralardan uzaklaşamadı: 1-2. Konuk takımı galibiyete taşıyan golleri 22'nci dakikada Muhammed ve 58'inci dakikada Nouri kaydetti. Altınordu'nun tek sayısı ise Burak'tan geldi. Bu sonuçla Altınordu 27 puanda kalırken, Ümraniyespor 39 puana yükselip play-off hattına yaklaştı.
- 08.03.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Altınordu 1-2 Cesar Grup Ümraniyespor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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