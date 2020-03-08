Akhisarspor 3-2 Osmanlıspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Akhisarspor, 26. haftada konuk ettiği Osmanlıspor'u 3-2 mağlup etti. Üst üste 3. galibiyetini alan Akigo, puanını 41'e yükseltip 5. sıraya tırmandı. 3 haftadır kazanamayan Başkent ekibi ise 22 puanla 15. sırada kaldı.
TFF 1. Lig'in 26. haftasında Akhisarspor ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi ev sahibi Akhisar 3-2'lik skorla kazandı.
Akigo'nun gollerini 42'de Sokol Cikalleshi, 53'te Ergin Keleş ve 74'te Erhan Çelenk kaydetti.
Başkent ekibinin sayıları ise 73'te Jovan Blagojevic (pen.) ile 88'de Batuhan Yılmaz'dan geldi.
Konuk takımda Erdem Çetinkaya uzatma anlarında ikinci sarıdan kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.
Akhisar bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alıp 41 puanla 5. sıraya yükseldi.
Ateş hattında yer alan Osmanlıspor ise haftayı 22 puanla 15. sırada kapattı.
- 08.03.2020
- Merih Demiral'a sürpriz! Kadın Milli Takımı forma hediye etti | İZLEYİN
- Erman Toroğlu: Trabzonspor'un sayılmayan golünden önce faul yok
- ÖZET İZLE | Beşiktaş 0-2 Atletico Madrid | Vodafone Kupası
- Zeki Murat Göle: Bize yakışmayan bir sonuç
- Fenerbahçe'nin sayılmayan golünde faul var mı? Toroğlu açıkladı!
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Akhisarspor 3-2 Osmanlıspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.