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08 Mart 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Gol düellosunda zafer Akhisar'ın!

Akhisarspor 3-2 | MAÇ SONUCU

Akhisarspor 3-2 Osmanlıspor | MAÇ SONUCU

1. Lig'de play-off mücadelesi veren Akhisarspor, 26. haftada konuk ettiği 'u 3-2 mağlup etti. Üst üste 3. galibiyetini alan , puanını 41'e yükseltip 5. sıraya tırmandı. 3 haftadır kazanamayan Başkent ekibi ise 22 puanla 15. sırada kaldı.

1. Lig'in 26. haftasında Akhisarspor ile karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi ev sahibi Akhisar 3-2'lik skorla kazandı.

'nun gollerini 42'de Sokol Cikalleshi, 53'te ve 74'te Erhan Çelenk kaydetti.

Başkent ekibinin sayıları ise 73'te Jovan Blagojevic (pen.) ile 88'de Batuhan Yılmaz'dan geldi.

Konuk takımda Erdem Çetinkaya uzatma anlarında ikinci sarıdan kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.

Akhisar bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alıp 41 puanla 5. sıraya yükseldi.

Ateş hattında yer alan Osmanlıspor ise haftayı 22 puanla 15. sırada kapattı.

  1. 08.03.2020
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