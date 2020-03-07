Bursaspor 1-1 İstanbulspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Bursaspor, 26. haftada konuk ettiği İstanbulspor ile 1-1 berabere kalarak ağır yara aldı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Timsah, haftayı 42 puan ve averajla 4. sırada kapattı. 13. sırada yer alan İstanbulspor ise puanını 32'ye yükseltti.
TFF 1. Lig'in 26. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Bursaspor, rakibiyle 1-1 berabere kalarak zirve yarışında büyük darbe aldı.
Konuk ekip İstanbulspor, 65. dakikada Onur Ergün'ün golüyle 1-0 öne geçti.
Timsah 81'de Tayfur Bingöl'ün golüyle skora dengeyi getirirken, kalan dakikalarda baskısı sonuç vermeyince 1 puana razı oldu.
Ligde 4 maçtır kazanamayan yeşil-beyazlılar puanını 42'ye çıkarıp, haftayı averajla Adana Demirspor'un arkasında 4. sırada tamamladı.
İstanbulspor ise 32 puana ulaşıp 13. sıradaki yerini korudu.
- 07.03.2020
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