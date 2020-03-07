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07 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Bursa'ya bir çelme de İstanbulspor'dan!

1-1 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

Bursaspor 1-1 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

1. Lig'de zirve mücadelesi veren , 26. haftada konuk ettiği İstanbulspor ile 1-1 berabere kalarak ağır yara aldı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Timsah, haftayı 42 puan ve averajla 4. sırada kapattı. 13. sırada yer alan İstanbulspor ise puanını 32'ye yükseltti.

1. Lig'in 26. haftasında İstanbulspor'u konuk eden , rakibiyle 1-1 berabere kalarak zirve yarışında büyük darbe aldı.

Konuk ekip İstanbulspor, 65. dakikada Onur Ergün'ün golüyle 1-0 öne geçti.

Timsah 81'de Tayfur Bingöl'ün golüyle skora dengeyi getirirken, kalan dakikalarda baskısı sonuç vermeyince 1 puana razı oldu.

Ligde 4 maçtır kazanamayan yeşil-beyazlılar puanını 42'ye çıkarıp, haftayı averajla 'un arkasında 4. sırada tamamladı.

İstanbulspor ise 32 puana ulaşıp 13. sıradaki yerini korudu.

  1. 07.03.2020
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