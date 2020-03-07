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07 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Adana Demirspor'da Uğur Tütüneker ile yollar ayrıldı

'da ile yollar ayrıldı

Adana Demirspor'da teknik direktör Uğur Tütüneker ile yollar ayrıldı

1. Lig ekibi 'da ile yollar ayrıldı.

Kulüp başkanı Murat Sancak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tütüneker ile yollarını ayırma kararı aldıklarını söyledi.

Tütüneker'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Sancak, "Birbirimize teşekkür ettik ve ile yollarımızı ayırdık." diye konuştu.

  1. 07.03.2020
  2. Güncelleme: 07.03.2020 20:11
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