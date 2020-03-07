Fatih Karagümrük 2-2 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Dört golün atıldığı karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Karagümrük'ün gollerini 11 ve 69'da Cristobal Jorquera kaydederken, konuk takımın sayıları ise 47 ve 58'de Mehmet Akyüz'den geldi.

6. sıradaki Karagümrük bu sonuçla puanını 39'a yükseltirken, Adana Demir ise 42 puana ulaşıp maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı.