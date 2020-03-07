Fatih Karagümrük 2-2 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Müthiş bir heyecana sahne olan karşılaşma Jorquera ve Mehmet Akyüz'ün 2'şer golüyle 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
TFF 1. Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Dört golün atıldığı karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi Karagümrük'ün gollerini 11 ve 69'da Cristobal Jorquera kaydederken, konuk takımın sayıları ise 47 ve 58'de Mehmet Akyüz'den geldi.
6. sıradaki Karagümrük bu sonuçla puanını 39'a yükseltirken, Adana Demir ise 42 puana ulaşıp maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı.
- 07.03.2020
- Güncelleme: 07.03.2020 20:13
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