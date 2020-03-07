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07 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Müthiş düelloda kazanan yok!

2-2 | MAÇ SONUCU

Fatih Karagümrük 2-2 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

1. Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta ile karşı karşıya geldi. Müthiş bir heyecana sahne olan karşılaşma Jorquera ve 'ün 2'şer golüyle 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

1. Lig'in 26. haftasında sahasında 'u konuk etti. Dört golün atıldığı karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Karagümrük'ün gollerini 11 ve 69'da Cristobal Jorquera kaydederken, konuk takımın sayıları ise 47 ve 58'de 'den geldi.

6. sıradaki Karagümrük bu sonuçla puanını 39'a yükseltirken, Adana Demir ise 42 puana ulaşıp maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı.

  1. 07.03.2020
  2. Güncelleme: 07.03.2020 20:13
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