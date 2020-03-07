Adana Demirspor’da Cüneyt Dumlupınar dönemi - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Adana Demirspor’da Cüneyt Dumlupınar dönemi

’da dönemi

Adana Demirspor’da Cüneyt Dumlupınar dönemi

1.Lig takımlarından ’da ’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirildi. Başkan yaptığı açıklamada, "Hayat böyle bir şey bazen kan değişikliğine ihtiyaç duyulur. Takımın başında Cüneyt Dumlupınar olacak" ifadesini kullandı.

1. Lig'in 4. haftasında takımın başına getirilen ile son 2 haftada alınan Hatayspor ve beraberliklerinin ardından yollar ayrıldı. Kulüp Başkanı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takımın başına 'ın getirildiğini açıkladı.

Başkan Sancak'ın yaptığı açıklama ise şu şekilde:
"Çok değerli Demirspor taraftarları bu akşam itibariyle Uğur hocayla yollarımızı ayırdık. İnsan olarak çok değer verdiğim ve sevdiğim bir insan. Allah yolunu açık etsin. Hayat böyle bir şey bazen kan değişikliğine ihtiyaç duyulur. Takımın başında Cüneyt Dumlupınar olacak."

  1. 07.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adana Demirspor’da Cüneyt Dumlupınar dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN