TFF 1. Lig'de hakemler belli oldu!
TFF 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre haftanın en dikkat çekici maçı olan BB Erzurumspor-Bursaspor maçında Ümit Öztürk düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını şu hakemler yönetecek:
21 ŞUBAT CUMA:
19.00 Osmanlıspor-Ekol Göz Menemenspor: Onur Özütoprak
19.00 Eskişehirspor-Hatayspor: Hakan Ceylan
22 ŞUBAT CUMARTESİ:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor: Ümit Öztürk
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Keçiörengücü: Direnç Tonusluoğlu
16.30 Akhisarspor-Fatih Karagümrük: Turgut Doman
19.00 Adana Demirspor-Altınordu: Yasin Kol
23 ŞUBAT PAZAR:
14.00 Giresunspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Cihan Aydın
16.30 Altay-Adanaspor: Bülent Birincioğlu
19.00 İstanbulspor-Boluspor: Ramazan Keleş
- 19.02.2020
- Canlı yayında flaş sözler! "Lemina Fenerbahçe derbisinde oynayabilir"
- Efsane geri dönüyor! Kale Arkası, Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu ile A Spor'da başlıyor!
- Levent Tüzemen: Trabzon’da şampiyonluk enerjisi var
- Emre Bol: Ersun Yanal Türkiye'nin en pahalı kondisyoneridir
- Emre Bol: Bu sezon zorlu değil ama kollu geçiyor
-
Mustafa Cengiz ve Faruk Süren arasında gerilim!
Toplam 2
Yorum
GsGsGs Daha iyi başkanlık yapacaksanız buyrun gelin. Sizin zamanınızda şampiyoluklar geldi ama kulüp borçlarının mimarlarından biri de sizsiniz.
-
Ersun Yanal'ın derbi öncesi takımı böyle motive etti
Toplam 1
Yorum
Aslan pençesi 1905 Fbjk yı yeneceğiz!
-
Mustafa Cengiz ve Faruk Süren arasında gerilim!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 artık bu eskıler neyın peşinde
TFF 1. Lig'de hakemler belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.