TFF 1. Lig'de hakemler belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını şu hakemler yönetecek:

21 ŞUBAT CUMA:

19.00 Osmanlıspor-Ekol Göz Menemenspor: Onur Özütoprak

19.00 Eskişehirspor-Hatayspor: Hakan Ceylan

22 ŞUBAT CUMARTESİ:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor: Ümit Öztürk

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Keçiörengücü: Direnç Tonusluoğlu

16.30 Akhisarspor-Fatih Karagümrük: Turgut Doman

19.00 Adana Demirspor-Altınordu: Yasin Kol

23 ŞUBAT PAZAR:

14.00 Giresunspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Cihan Aydın

16.30 Altay-Adanaspor: Bülent Birincioğlu

19.00 İstanbulspor-Boluspor: Ramazan Keleş