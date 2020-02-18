Hatayspor'da iddialı başlangıç: Şampiyonluk olup Süper Lig'e... | Son dakika TFF 1. Lig haberleri - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
18 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Hatayspor'da iddialı başlangıç: Şampiyonluk olup Süper Lig'e...

'da iddialı başlangıç: Şampiyonluk olup 'e...

Hatayspor'da iddialı başlangıç: Şampiyonluk olup Süper Lig'e...

1. Lig'de lider , 21 Şubat Cuma günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Altıparmak yaptığı açıklamada "Şampiyon olup 'e çıkacağız" dedi.

Antakya Atatürk Stadı'nda yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve kondisyon çalışmaları yaptı.

Teknik direktör Altıparmak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 'un ligde büyük bir şansa sahip olduğunu söyledi. Bu şansı devam ettirmek istediklerini vurgulayan Altıparmak, "Bazen futbolda inişler çıkışlar olur ama sonuna bakmak lazım. Şampiyon olup 'e çıkacağız." diye konuştu. Takım kaptanı Mesut Çaytemel'in kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacağını aktaran Altıparmak, sakatlığı bulunan Hamza Gür'ün durumunun henüz netleşmediğini kaydetti. Oyunculardan Kubilay Sönmez de takımın havasının çok iyi olduğunu, tekrar çıkışa geçip puan farkını açmak istediklerini dile getirdi.

  1. 18.02.2020
  2. Güncelleme: 18.02.2020 17:12
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hatayspor'da iddialı başlangıç: Şampiyonluk olup Süper Lig'e... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN