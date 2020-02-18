TFF 1. Lig'de lider Hatayspor, 21 Şubat Cuma günü deplasmanda Eskişehirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Altıparmak yaptığı açıklamada "Şampiyon olup Süper Lig'e çıkacağız" dedi.
Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve kondisyon çalışmaları yaptı.
Teknik direktör Altıparmak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hatayspor'un ligde büyük bir şansa sahip olduğunu söyledi. Bu şansı devam ettirmek istediklerini vurgulayan Altıparmak, "Bazen futbolda inişler çıkışlar olur ama sonuna bakmak lazım. Şampiyon olup Süper Lig'e çıkacağız." diye konuştu. Takım kaptanı Mesut Çaytemel'in kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacağını aktaran Altıparmak, sakatlığı bulunan Hamza Gür'ün durumunun henüz netleşmediğini kaydetti. Oyunculardan Kubilay Sönmez de takımın havasının çok iyi olduğunu, tekrar çıkışa geçip puan farkını açmak istediklerini dile getirdi.
- 18.02.2020
- Güncelleme: 18.02.2020 17:12
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Hatayspor'da iddialı başlangıç: Şampiyonluk olup Süper Lig'e... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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