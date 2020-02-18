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18 Şubat 2020, Salı
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Altay'da ile yollar ayrıldı

Altay'da Ali Tandoğan ile yollar ayrıldı

1. Lig'de Keçiörengücü yenilgisi sonrası Play-Off hattının dışında kalan Altay'da 3. Lig'den bu yana görevde olan Sportif Direktör Özden Töraydın'la yolların sürpriz bir şekilde ayrılmasının ardından koltuğu sallantıda olan teknik direktör 'la da yollar ayrıldı.

Altay'da Sait Karafırtınalar'ın yerine 15. haftada göreve gelen , yalnız 8 maçta takımın dümeninde yer alıp 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

Siyah-beyazlılarda Tandoğan'ın yerine teknik direktörlük için Ümraniyespor'dan ayrılan Ahmet Taşyürek, Denizlispor'u geçen sezon 'e taşıyan , son olarak 'u çalıştıran ve 'in isimleri geçiyor.

  1. 18.02.2020
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