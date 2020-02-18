Altay'da başarısız sonuçlar sonucunda Özden Töraydın istifa etti
TFF 1. Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Altay'da Keçiörengücü mağlubiyeti sonrası Özden Töraydın'ın sportif direktörlük görevinden ayrılması siyah-beyazlı kulüpte şok etkisi yarattı.
Özden Töraydın'ın sportif başarısızlık nedeniyle son dönemde Başkan Özgür Ekmekçioğlu ile karşı karşıya geldiği öğrenildi.
Ekmekçioğlu'nun 2014-15'te Bölgesel Amatör Lig'de yer alan Atillaspor'da başkanlık yaptığı dönemden bu yana omuz omuza çalışan ikili, Altay'ı önce 2. Lig'e daha sonra 1. Lig'e taşıdı. Bu süreçte kulübün transfer yasağını pek çok kez kaldıran Özgür Ekmekçioğlu, bu sezon da 25 milyon TL'lik bütçe ile şampiyonluk hedefi koydu. Altay'da son 4 sezonda yapılan transferlerden, teknik adam seçimlerine kadar pek çok konuda Özden Töraydın, başrolü oynadı. İzmir ekibinin bu sezon istikrarsız sonuçlar alması ve hedeften uzaklaşması nedeniyle Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun rahatsızlık duyduğu ve Özden Töraydın'la sık sık toplantılar gerçekleştirdiği belirtildi. İkili arasında gerçekleşen toplantıların son dönemde gergin geçtiği ancak Ekmekçioğlu ve Töraydın arasında kırgınlık yaşanmadığı ifade edildi. Ekmekçioğlu'nun hatalı transferler yapması nedeniyle Töraydın'a tepki gösterdiği iddia edilirken, son toplantı sonrası Özden Töraydın, kulüpteki görevinden ayrılmayı tercih etti.
ALİ TANDOĞAN SALLANTIDA
Altay'da teknik direktör Ali Tandoğan'ın da görevine son verilebileceği iddia edildi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun gün içinde genç teknik adamla bir görüşme yapıp son kararını açıklayacağı öğrenildi. Ali Tandoğan, sezon ortasında Balıkesirspor'dan ayrılarak Sait Karafırtınalar'ın yerine göreve getirilmişti.
MURAT ULUÇ'A GÜVENOYU
Altay'da Özden Töraydın'ın yerine sportif direktörlük görevine Murat Uluç'un getirilmesi olumlu bir hamle olarak yorumlandı. Siyah-beyazlı kulüpte futbolcu olarak 3. Lig ve 2. Lig'de iki kupa kaldırdıktan sonra jübile yapan ve geçen sezondan bu yana yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Murat Uluç'un sportif direktör olması taraftarlar tarafından olumlu karşılandı.
- 18.02.2020
- Fenerbahçe'den kavgalı ayrılmıştı... İşte Comolli'nin yeni takımı!
- Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı başlıyor! İşte maç programı
- Müjdeyi verdi! Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe derbisinde...
- Radamel Falcao için flaş iddia! İspanyollar açıkladı...
- Galatasaraylı eski futbolcu Mustafa Yücedağ vefat etti
- Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Ersun Yanal'dan flaş hamle...
- Galatasaray'da Merih Demiral vakası! İşte Mustafa Kapı'nın yeni takımı
- Fenerbahçe - Galatasaray | Muhtemel 11'ler
- İşte Fenerbahçe'nin gizli planı! Ersun Yanal'ın yerine o isim geliyor
- Derbi öncesi Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme! Yıldız isim...
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Altay'da başarısız sonuçlar sonucunda Özden Töraydın istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.