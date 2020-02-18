Altay'da başarısız sonuçlar sonucunda Özden Töraydın istifa etti - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
18 Şubat 2020, Salı
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'da başarısız sonuçlar sonucunda istifa etti

Altay'da başarısız sonuçlar sonucunda Özden Töraydın istifa etti

1. Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan 'da Keçiörengücü mağlubiyeti sonrası 'ın sportif direktörlük görevinden ayrılması siyah-beyazlı kulüpte şok etkisi yarattı.

'ın sportif başarısızlık nedeniyle son dönemde Başkan ile karşı karşıya geldiği öğrenildi.

Ekmekçioğlu'nun 2014-15'te 'de yer alan Atillaspor'da başkanlık yaptığı dönemden bu yana omuz omuza çalışan ikili, 'ı önce 2. Lig'e daha sonra 1. Lig'e taşıdı. Bu süreçte kulübün yasağını pek çok kez kaldıran Özgür Ekmekçioğlu, bu sezon da 25 milyon TL'lik bütçe ile şampiyonluk hedefi koydu. Altay'da son 4 sezonda yapılan transferlerden, teknik adam seçimlerine kadar pek çok konuda Özden Töraydın, başrolü oynadı. ekibinin bu sezon istikrarsız sonuçlar alması ve hedeften uzaklaşması nedeniyle Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun rahatsızlık duyduğu ve Özden Töraydın'la sık sık toplantılar gerçekleştirdiği belirtildi. İkili arasında gerçekleşen toplantıların son dönemde gergin geçtiği ancak Ekmekçioğlu ve Töraydın arasında kırgınlık yaşanmadığı ifade edildi. Ekmekçioğlu'nun hatalı transferler yapması nedeniyle Töraydın'a tepki gösterdiği iddia edilirken, son toplantı sonrası Özden Töraydın, kulüpteki görevinden ayrılmayı tercih etti.

ALİ TANDOĞAN SALLANTIDA

Altay'da teknik direktör 'ın da görevine son verilebileceği iddia edildi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun gün içinde genç teknik adamla bir görüşme yapıp son kararını açıklayacağı öğrenildi. Ali Tandoğan, sezon ortasında 'dan ayrılarak Sait Karafırtınalar'ın yerine göreve getirilmişti.

MURAT ULUÇ'A GÜVENOYU

Altay'da Özden Töraydın'ın yerine sportif direktörlük görevine 'un getirilmesi olumlu bir hamle olarak yorumlandı. Siyah-beyazlı kulüpte futbolcu olarak 3. Lig ve 2. Lig'de iki kupa kaldırdıktan sonra jübile yapan ve geçen sezondan bu yana yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Murat Uluç'un sportif direktör olması taraftarlar tarafından olumlu karşılandı.

  1. 18.02.2020
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