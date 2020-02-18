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18 Şubat 2020, Salı
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’de hedef play-off

Menemen’de hedef play-off

'i yenerek 5 maç sonra kazanan , gözünü play-off'a çevirdi.

'i yenerek 5 maç sonra kazanan , gözünü play-off'a çevirdi. Osmanlı'yı mağlup ederek ilk 6'nın içine yeniden gireceklerini belirten teknik direktör Cenk Laleci, "Sadece kendi işimize bakacağız. Hak ettiğimiz yer olan play-off'a gireceğiz" dedi.
  1. 18.2.2020
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